Animations pour tous à la Maison de Jean-Marie à Meyrieux-Trouet, Maison de Jean Marie, Meyrieux-Trouet

Informations pratiques

Animations pour tous à la Maison de Jean-Marie à Meyrieux-Trouet Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de Jean Marie Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des animations seront proposées à la Maison de Jean-Marie à Meyrieux-Trouet, le dimanche 20 septembre de 14 heures à 19 heures avec l’association « Trait d’Union ».

Au programme : jeux, sarbacane, tir à l’arc, quiz, témoignages enregistrés photos, visite de la maison de Jean- Marie, accueuil en patois savoyard, exposition …

Animations gratuites ouvertes à toutes et tous !

Maison de Jean Marie 98 route du rizolet 73170 Meyrieux-Trouet Meyrieux-Trouet 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des animations seront proposées à la Maison de Jean-Marie à Meyrieux-Trouet, le dimanche 20 septembre de 14 heures à 19 heures avec l’association…

©angelinasalentiny