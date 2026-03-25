Animations Premières Pages à Frayssinet-le-Gélat Médiathèque intercommunale Frayssinet-le-Gélat

Animations Premières Pages à Frayssinet-le-Gélat

Médiathèque intercommunale 150 route de Fumel Frayssinet-le-Gélat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 11:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Un peu d’eau, quelques gouttes d’encre… et voilà que poissons et créatures marines apparaissent comme par magie ! Les formes se révèlent peu à peu… et laissent place aux devinettes, aux histoires et à l’imagination de chacun.

La médiathèque de Frayssinet-le-Gélat participe au dispositif national Premières Pages, visant à éveiller les tout-petits à la lecture

Un peu d’eau, quelques gouttes d’encre… et voilà que poissons et créatures marines apparaissent comme par magie ! Les formes se révèlent peu à peu… et laissent place aux devinettes, aux histoires et à l’imagination de chacun.

La médiathèque de Frayssinet-le-Gélat participe au dispositif national Premières Pages, visant à éveiller les tout-petits à la lecture. Dans ce cadre, elle propose un atelier créatif parent-enfant autour de l'album Encore un plouf d’Isabelle Ricq sur le thème "Plongeons dans la couleur".

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Médiathèque intercommunale 150 route de Fumel Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70 ateliersdesarques@gmail.com

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English :

A little water, a few drops of ink? and fish and sea creatures magically appear! The shapes gradually reveal themselves? and leave room for riddles, stories and imagination.

The Frayssinet-le-Gélat media library takes part in the national Premières Pages scheme, aimed at awakening toddlers to reading

L’événement Animations Premières Pages à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Gourdon