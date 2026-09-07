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Animations pressurage et dégustation de pommes – Ferme écomusée – Cidrerie-Vinaigrerie – Souastre, Ferme écomusée – Souastre, Souastre

samedi 19 septembre 2026 · Ferme écomusée - Souastre · Souastre

Animations pressurage et dégustation de pommes – Ferme écomusée – Cidrerie-Vinaigrerie – Souastre, Ferme écomusée – Souastre, Souastre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ferme écomusée - Souastre
Adresse
14 rue de bienvillers - souastre
Ville
62111 Souastre
Département
Pas-de-Calais

Animations pressurage et dégustation de pommes – Ferme écomusée – Cidrerie-Vinaigrerie – Souastre 19 et 20 septembre Ferme écomusée – Souastre Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animations pressurage et dégustation de pommes – Ferme écomusée – Cidrerie-Vinaigrerie – Souastre

Ferme écomusée – Souastre 14 rue de bienvillers – souastre Souastre 62111 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Animations pressurage et dégustation de pommes – Ferme écomusée – Cidrerie-Vinaigrerie – Souastre

© Écomusée Souastre – Antoine Wacogne APA Tourisme

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