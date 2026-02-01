[Animations]: Projection adulte Ile des esclaves Sancerre

[Animations]: Projection adulte Ile des esclaves

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28 21:00:00

2026-02-28

La Petite Maison de la Culture a le plaisir de vous inviter à une projection spéciale, pour un publique adulte:

L’ile des esclaves

Patrick Fischmann sera présent à 20h, à la Petite Maison de la Culture pour un moment unique et surprenant .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

English :

La Petite Maison de la Culture is pleased to invite you to a special screening for adults:

Slave Island

