[Animations]: Projection adulte Ile des esclaves Sancerre

Place Saint-Père Sancerre Cher

Début : 2026-02-28 17:00:00
fin : 2026-02-28 21:00:00

2026-02-28

La Petite Maison de la Culture a le plaisir de vous inviter à une projection spéciale, pour un publique adulte:
L’ile des esclaves
Patrick Fischmann sera présent à 20h, à la Petite Maison de la Culture pour un moment unique et surprenant   .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire   petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

La Petite Maison de la Culture is pleased to invite you to a special screening for adults:
Slave Island

