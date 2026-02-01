[Animations]: Projection adulte Ile des esclaves Sancerre
[Animations]: Projection adulte Ile des esclaves Sancerre samedi 28 février 2026.
[Animations]: Projection adulte Ile des esclaves
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 17:00:00
fin : 2026-02-28 21:00:00
Date(s) :
2026-02-28
La Petite Maison de la Culture a le plaisir de vous inviter à une projection spéciale, pour un publique adulte:
L’ile des esclaves
La Petite Maison de la Culture a le plaisir de vous inviter à une projection spéciale, pour un publique adulte:
L’ile des esclaves
Patrick Fischmann sera présent à 20h, à la Petite Maison de la Culture pour un moment unique et surprenant .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Petite Maison de la Culture is pleased to invite you to a special screening for adults:
Slave Island
L’événement [Animations]: Projection adulte Ile des esclaves Sancerre a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois