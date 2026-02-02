[Animations]: Projection tout public Cherche et trouve avec l’orchestre Sancerre

[Animations]: Projection tout public Cherche et trouve avec l’orchestre

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 16:45:00

fin : 2026-03-01 21:00:00

Date(s) :

2026-03-01

La Petite Maison de la Culture a le plaisir de vous inviter à une projection spéciale, pour tout publique:

Cherche et trouve avec l’orchestre

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

English :

La Petite Maison de la Culture is pleased to invite you to a special screening for the general public:

Hunt and Seek with the Orchestra

