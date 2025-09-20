Animations proposées par le service Culture & Patrimoine de la ville de Draguignan Draguignan, Var Châteaudouble

Animations proposées par le service Culture & Patrimoine de la ville de Draguignan Draguignan, Var Châteaudouble samedi 20 septembre 2025.

Animations proposées par le service Culture & Patrimoine de la ville de Draguignan 20 et 21 septembre Draguignan, Var Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:30:00+ – 2025-09-21T15:+

Maison du bourreau

10h à 18h Cette demeure, autrefois occupée par les exécuteurs de Draguignan, offre aux visiteurs un aperçu de l’histoire de la justice à Draguignan et dans le Var à travers les siècles. Votre visite vous permettra de découvrir l’évolution de l’organisation judiciaire, du Moyen Âge à nos jours. Vous explorerez également le fonctionnement des anciennes prisons de Draguignan et des bagnes ainsi que divers instruments de torture, des objets liés à la détention et des documents d’époque.

Renseignements : 04 94 84 54 31.

Chapelle Saint-Sauveur

10h à 18h Construite au XIIe siècle et inscrite à l’inventaire des Monuments historiques, cette ancienne poudrière, qui a également servi d’asile de fous, abrite aujourd’hui l’exposition permanente d’art singulier “ORGANuGAMMusEum”.

Vous pourrez y découvrir 150 œuvres de Danielle Jacqui, artiste emblématique de l’art brut. Ce lieu se trouve à proximité de la Tour de l’Horloge et du Théâtre de verdure, Renseignements : 04 94 84 54 31.

Les Enfers

Venez découvrir un lieu historique unique : l’ancien local de décantation des eaux résiduelles des moulins à huile. Cette vaste salle, à l’architecture voûtée remarquable, abrite en son sous-sol une impressionnante cave composée de cinq bacs de décantation.

5 visites 10h • 11h • 14h • 15h • 16h.

Groupes de 12 personnes de + de 8 ans. Port de chaussures adaptées indispensable. Réservation obligatoire du mardi au samedi : 04 94 84 54 31.

La Tour de l’Horloge

Passionnés d’histoire, ne manquez pas la majestueuse Tour de l’Horloge. Édifiée sur le rocher de l’Horloge, au cœur de la commune, elle a été reconstruite en 1662 et a vu l’habitat se développer à ses pieds. Témoin privilégié du temps qui s’écoule, cette tour est un lieu idéal pour contempler l’évolution et l’étendue de la cité au cours des siècles.

Renseignements : 04 94 84 54 31.

Sur les grilles du jardin Anglès

Jusqu’à janvier 2026.

Exposition sur l’évolution architecturale et urbaine de la ville. Boulevard Clemenceau – Grilles du jardin Anglès.

Micro-Folie

Samedi 20 – Dimanche 21

10h à 18h : “Jeu de piste” dans la Chapelle de l’Observance.

Une succession d’énigmes à décoder et de détails à observer vous permet d’en apprendre plus sur l’histoire de la Chapelle de l’Observance. Une activité à faire en famille !

10h à 18h Visite libre ”Châteaux”.

Découvrez des bijoux d’architecture avec la collection “Châteaux” du musée numérique.

16h Atelier jeune public “Chapelle de papier”

Venez orner et assembler votre maquette de la chapelle de l’Observance. Une approche ludique de l’architecture de ce monument historique. Durée : 1h. – Places limitées – Inscription sur billetterieculture.dracenie.com

Dimanche 21

10h30 Mini-conférence Micro-Folie sur l’architecture sacrée + visite flash autour de l’histoire et de l’architecture de la chapelle de l’Observance. Durée : 1h30.

15h Atelier jeune public “Chapelle de papier”

Venez orner et assembler votre maquette de la Chapelle de l’Observance. Une approche ludique de l’architecture de ce monument historique. Durée : 1h

Draguignan, Var 83300 Draguignan Châteaudouble 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://ville-draguignan.fr

Maison du bourreau

Ville de Draguignan