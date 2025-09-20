Animations « reconstitueurs » au musée des blindés-cavalerie Musée des blindés Saumur

Animations « reconstitueurs » au musée des blindés-cavalerie 20 et 21 septembre Musée des blindés Maine-et-Loire

️ Tarif réduit : 5€ par musée (3€ pour les enfants)

Horaires : 10h00 – 18h30

Buvette et food truck au musée des blindés

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2025 ️

Les 20 et 21 septembre, vivez l’histoire au plus près dans deux musées militaires d’exception !

Au programme : plus d’une centaine de reconstitueurs en uniformes d’époque, des démonstrations, des scènes vivantes, des chevaux, des véhicules et des blindés qui vous feront voyager à travers plus d’un siècle d’histoire militaire.

Deux musées, deux ambiances, une même passion :

Au musée de la cavalerie : spectacle vivant et tradition équestre, du XVIe siècle à 1940.

Au musée des blindés : immersion dans les conflits modernes, de la Première Guerre mondiale à la guerre du Golfe.

Plus d’infos sur les sites des musées.

Musée des blindés 1043, route de Fontevraud, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 83 69 95 http://museedesblindes.fr/ PROPRIÉTÉ : État Parc de stationnement (à proximité) Gare desservie

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée des blindés et de la cavalerie