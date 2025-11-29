Animations réveillon bien-être

Chevannes Loiret

Tarif : 339 – 339 – 349 EUR

339

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-30

Animations réveillon bien-être

Du 30 décembre au 1er janvier, l’Auberge des Clés ouvre ses portes pour un séjour yoga hors du temps organisé par Le Barayoga un réveillon cosy, réconfortant, dédié à votre bien-être. Au programme pour ces 3 jours et 2 nuits

Yoga & méditation, bols chantants, reconnexion à la nature dans un parc de 5 hectares, superfood bio directement issue de la ferme pédagogique voisine.

Bienvenue dans un nouveau lieu plein de charme, une ancienne épicerie du village réinventée en maison chaleureuse. Un séjour simple, vrai, profondément ressourçant…Pour commencer l’année en prenant soin de vous, entouré·e de nature vivante. 339 .

Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire

English :

New Year’s Eve entertainment

L’événement Animations réveillon bien-être Chevannes a été mis à jour le 2025-11-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS