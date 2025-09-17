Animations Semaine Européenne de la Mobilité Bassemberg

Animations Semaine Européenne de la Mobilité Bassemberg mercredi 17 septembre 2025.

Animations Semaine Européenne de la Mobilité

1 rue principale Bassemberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

Date(s) :

2025-09-17

Du 16 au 22 septembre, la Communauté de Communes de la Vallée de Villé s’associe à la Semaine européenne de la mobilité pour encourager les déplacements plus durables et respectueux de l’environnement.

De 14h 17h sur la Zone de Loisirs de Villé/Bassemberg

• Initiation et démonstration de vélo au

Pumptrack avec Sébastien ISENMANN

• Initiation à la conduite en deux-roues motorisés électriques

• Activités sur les mobilités pour les plus petits

Une inscription est nécessaire pour les deux initiations 0 .

1 rue principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 91 65 contact@valleedeville.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animations Semaine Européenne de la Mobilité Bassemberg a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé