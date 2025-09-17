Animations Semaine Européenne de la Mobilité Bassemberg
1 rue principale Bassemberg Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-09-17 14:00:00
fin : 2025-09-17 17:00:00
Du 16 au 22 septembre, la Communauté de Communes de la Vallée de Villé s’associe à la Semaine européenne de la mobilité pour encourager les déplacements plus durables et respectueux de l’environnement.
De 14h 17h sur la Zone de Loisirs de Villé/Bassemberg
• Initiation et démonstration de vélo au
Pumptrack avec Sébastien ISENMANN
• Initiation à la conduite en deux-roues motorisés électriques
• Activités sur les mobilités pour les plus petits
Une inscription est nécessaire pour les deux initiations 0 .
1 rue principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 91 65 contact@valleedeville.fr
