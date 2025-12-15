Animations séniors Médiathèque François Mitterrand Bassens

Animations séniors Mardi 5 mai 2026, 15h00 Médiathèque François Mitterrand Gironde

Dans une ambiance conviviale : ateliers, quiz, blind test, jeux ludiques, activités créatives, lectures, musique, chants pour quelques moments chaleureux de détente et de partage autour de thèmes divers.

05 57 80 81 78

mediatheque@ville-bassens.fr

Epatante nature atelier seniors