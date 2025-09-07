Animations, soirées du Petit Wagram Le petit Wagram Moulins

Le petit Wagram 10 rue de Wagram Moulins Allier

Début : 2025-09-07

fin : 2025-12-18

2025-09-07 2025-09-12 2025-09-19 2025-10-10 2025-10-18 2025-10-31 2025-11-14 2025-11-20 2025-12-12 2025-12-14 2025-12-18

De septembre à décembre, vivez des soirées festives et gourmandes au Petit Wagram à Moulins dégustations, soirées thématiques, braderie, anniversaire…

Le petit Wagram 10 rue de Wagram Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 88 47 40

English :

From September to December, enjoy festive gourmet evenings at the Petit Wagram in Moulins: tastings, themed evenings, garage sales, birthdays?

German :

Von September bis Dezember können Sie im Petit Wagram in Moulins festliche und kulinarische Abende erleben: Verkostungen, Themenabende, Ausverkauf, Geburtstagsfeiern?

Italiano :

Da settembre a dicembre, godetevi le serate festive e gastronomiche al Petit Wagram di Moulins: degustazioni, serate a tema, svendite, compleanni?

Espanol :

De septiembre a diciembre, disfrute de veladas festivas y gastronómicas en el Petit Wagram de Moulins: degustaciones, veladas temáticas, ventas de garaje, cumpleaños..

