Animations sous les Pommiers Verger du Landry Rennes Mercredi 27 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

Animations sous les Pommiers du Verger du Landry (Théâtre, marionnettes, visite du Verger, lectures, goûter offert …)

De nombreuses animations sous les pommiers du Parc du Landry : 15 h Visite et balade contée dans le verger, 16h atelier de marionnettes, 17h lectures théâtralisées, 17h45 départ et déambulation en musique vers la Place Juliette Gréco.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-27T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-27T18:00:00.000+02:00

Verger du Landry 198 RUE DE CHATEAUGIRON La Pommeraie Rennes 35042 Ille-et-Vilaine