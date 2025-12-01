Animations spécial Noël à Alti Arena Alti Arena Le Puy-en-Velay

Animations spécial Noël à Alti Arena

Alti Arena 1 Route de Montredon Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Cette formule donne accès au trampoline, à l’escalade ludique, à la réalité augmentée, à la VR, au quiz, au blind test et au karaoké

Date :

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00



2025-12-24

Un 24 décembre festif à Alti Arena sapin participatif, activités en illimité, escalade, trampoline, réalité augmentée et visite du Père Noël de 14h à 18h. Une après-midi magique pour toute la famille !

Alti Arena 1 Route de Montredon Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 88 51 contact@altiarena.fr

English :

A festive December 24 at Alti Arena: participatory Christmas tree, unlimited activities, climbing, trampoline, augmented reality and a visit from Santa Claus from 2pm to 6pm. A magical afternoon for the whole family!

