Animations spéciales 40 ans du Mouvement Mission des étrangères Montbeton

Animations spéciales 40 ans du Mouvement Mission des étrangères Montbeton dimanche 21 septembre 2025.

Animations spéciales 40 ans du Mouvement Dimanche 21 septembre, 10h00 Mission des étrangères Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Animation spéciale – 40 ans du Mouvement Habitat et Humanisme

À l’occasion des 40 ans du Mouvement Habitat et Humanisme, une animation exceptionnelle vous est proposée pour découvrir son histoire, ses actions et ses engagements en faveur du logement pour tous.

Un moment de rencontre, de partage et de sensibilisation autour d’une cause essentielle.

Mission des étrangères 45 Route d’Escatalens, 82290 Montbeton Montbeton 82290 45 route ESCATALENS Tarn-et-Garonne Occitanie 0645055705 https://www.habitat-humanisme.org/associations/habitat-humanisme-nord-occitanie/ Ancienne maison de retraite de religieux, ce site a de nombreux atouts dont un tiers lieu avec salle de spectacle/séminaire, chapelle à l’étage et un jardin partagé (Botanique, herboristerie, plantes médicinales etc..) Parking

Animation spéciale – 40 ans du Mouvement Habitat et Humanisme

© Habitat et Humanisme Nord Occitanie