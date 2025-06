Animations sportives UFO’Tour Toury 9 juillet 2025 13:00

Animations sportives UFO’Tour Rue de l’Abbaye Saint-Denis Toury Eure-et-Loir

Gratuit

Deux jours d’animations sportives, citoyennes et ludiques pour tous à Toury !Familles

L’UFO’Tour fait escale à Toury pour deux après-midis gratuits et ouverts à tous. Au programme sports variés (escalade, sports olympiques, gymnase mobile…), ateliers citoyens (valeurs, expression), prévention (gestes qui sauvent, numérique, égalité) et même un espace petite enfance. Une belle occasion de découvrir, s’amuser, échanger… et bouger en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale. .

Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 20 92 73 ufolep28@orange.fr

Workshops on urban, sporting and civic activities will be on offer.

Es werden Ihnen Workshops rund um urbane, sportliche und bürgerschaftliche Aktivitäten angeboten.

Ci saranno laboratori sulle attività urbane, sportive e civiche.

Habrá talleres sobre actividades urbanas, deportivas y cívicas.

