Animations sportives ultimate Sur la grève Blanche Plouguerneau

Animations sportives ultimate

Sur la grève Blanche Lieu-dit La Grève Blanche Plouguerneau Finistère

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 18:00:00

2025-07-16

Plouguerneau bouge tout l’été… et à la plage !

Que vous soyez d’ici ou juste de passage, envie de bouger en plein air ? Du 7 juillet au 27 août 2025, la mairie de Plouguerneau vous donne rendez-vous pour 16 animations sportives gratuites sur les plus beaux spots de la commune Grève Blanche, Grouaneg et Lilia.

Du sport pour tous, sans contrainte

Aucune inscription, pas de limite d’âge il suffit de venir et de participer ! Beachsoccer, beachvolley, frisbee, sandball, beachrugby ou encore course d’orientation… L’occasion parfaite de s’amuser, de découvrir un nouveau sport ou de se dépenser entre amis ou en famille.

Mer et nature en toile de fond

Ces rendez-vous sportifs sont aussi une belle façon de (re)découvrir les paysages de Plouguerneau plages de sable blanc, eau turquoise côté mer, sentiers et verdure côté terre. Bouger tout en profitant d’un cadre exceptionnel !

Pour tous les tournois des lots pour chaque participant et une coupe pour les vainqueurs !

Comment participer ?

C’est simple présentez-vous directement sur place au début de l’animation. Et c’est parti ! .

Sur la grève Blanche Lieu-dit La Grève Blanche Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 71 06

