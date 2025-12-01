Animations sud-américaines au Marché Halles et marché de Lourdes Lourdes
Animations sud-américaines au Marché Halles et marché de Lourdes Lourdes samedi 13 décembre 2025.
Animations sud-américaines au Marché
Halles et marché de Lourdes 11 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-13 08:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Animations sud-américaines au Marché!
À l’occasion de la Fête de Notre-Dame de Guadeloupe, l’Amérique du Sud débarque au marché avec plusieurs stands et animations
Vente d’artisanat latino-américain avec l’association Twinkle Star for 64 ;
Vente de spécialités mexicaines avec La Mexithèque ;
Vente de petits tacos réchauffés sur place avec El Mexicano, Las Tortugas de Toulouse.
Des animations festives ponctueront la matinée
Danses boliviennes traditionnelles avec l’association Tinkus ;
Concert en déambulation par le groupe Los Tropicales Mariachi.
Halles et marché de Lourdes 11 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57
English :
South American entertainment at the Market!
For the Feast of Notre-Dame de Guadeloupe, South America is coming to the Market with several stands and activities:
Sale of Latin American handicrafts with the Twinkle Star for 64 association;
Sale of Mexican specialities with La Mexithèque;
Sale of small tacos warmed on the spot with El Mexicano, Las Tortugas from Toulouse.
Festive entertainment will punctuate the morning:
Traditional Bolivian dances with the Tinkus association;
Strolling concert by Los Tropicales Mariachi.
