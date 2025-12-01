Animations sud-américaines au Marché Halles et marché de Lourdes Lourdes

Animations sud-américaines au Marché

Halles et marché de Lourdes 11 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 08:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Animations sud-américaines au Marché!

À l’occasion de la Fête de Notre-Dame de Guadeloupe, l’Amérique du Sud débarque au marché avec plusieurs stands et animations

Vente d’artisanat latino-américain avec l’association Twinkle Star for 64 ;

Vente de spécialités mexicaines avec La Mexithèque ;

Vente de petits tacos réchauffés sur place avec El Mexicano, Las Tortugas de Toulouse.

Des animations festives ponctueront la matinée

Danses boliviennes traditionnelles avec l’association Tinkus ;

Concert en déambulation par le groupe Los Tropicales Mariachi.

.

Halles et marché de Lourdes 11 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

English :

South American entertainment at the Market!

For the Feast of Notre-Dame de Guadeloupe, South America is coming to the Market with several stands and activities:

Sale of Latin American handicrafts with the Twinkle Star for 64 association;

Sale of Mexican specialities with La Mexithèque;

Sale of small tacos warmed on the spot with El Mexicano, Las Tortugas from Toulouse.

Festive entertainment will punctuate the morning:

Traditional Bolivian dances with the Tinkus association;

Strolling concert by Los Tropicales Mariachi.

L’événement Animations sud-américaines au Marché Lourdes a été mis à jour le 2025-12-10 par OT de Lourdes|CDT65