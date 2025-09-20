Animations sur le chantier de la Terrasse place de la Terrasse Pornic

Animations sur le chantier de la Terrasse Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 place de la Terrasse Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Rencontrez les artisans de la restauration du bâtiment de la Terrasse, ancien établissement de bains de mer du XIXe siècle. Sur le chantier en cours, ils partageront avec vous les techniques et savoir-faire qu’ils mettent en œuvre pour redonner vie à ce bâtiment historique.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Ville de Pornic