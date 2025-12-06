Animations Sur le Parcours En Attendant le Défilé Nancy

Animations Sur le Parcours En Attendant le Défilé

Des animations en journée et cinq compagnies mettront l’ambiance le long du parcours pour vous faire patienter avant l’arrivée du corso. Pendant ce temps place Stanislas, La Fanfare des Enfants du Boucher servira son concert juste à point, avec même cette année des morceaux chantés… Puis le DJ Double-Dose prendra le relais avec un set survolté. Faites place !

Sur le parcours

– de 16h45 à 17h30 Classic rally, cie Tukkersconnexion de la place Dombasle à la rue Stanislas

– de 17h30 à 18h00 À Tricyclette, cie Pince à linge de la rue d’Amerval à la rue la Fayette

– de 17h45 à 18h30 La carmencycletta, cie Dynamogène rue des Dames, place Saint-Epvre et place de la Carrière

– de 17h45 à 18h05 Les enfants du Fouettard place de la Carrière, devant le palais du GouvernementTout public

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Daytime entertainment and five companies will set the mood along the route to keep you waiting for the arrival of the corso. Meanwhile, on the Place Stanislas, La Fanfare des Enfants du Boucher will be serving up their just-in-time concert, this year even including some sung pieces? Then DJ Double-Dose will take over with a supercharged set. Make way!

On the course

– from 4.45pm to 5.30pm: Classic rally, cie Tukkersconnexion from Place Dombasle to Rue Stanislas

– 5:30 pm to 6:00 pm: À Tricyclette, Pince à linge company, from rue d’Amerval to rue la Fayette

– 5.45pm to 6.30pm: La carmencycletta, Dynamogène company rue des Dames, place Saint-Epvre and place de la Carrière

– 5.45pm to 6.05pm: Les enfants du Fouettard, place de la Carrière, in front of the Government Palace

German :

Tagsüber gibt es ein Unterhaltungsprogramm, und fünf Musikgruppen sorgen entlang der Strecke für Stimmung, um Ihnen die Wartezeit bis zur Ankunft des Korsos zu verkürzen. Auf dem Place Stanislas wird die Fanfare des Enfants du Boucher ein Konzert geben, das genau auf den Punkt kommt und in diesem Jahr sogar gesungene Stücke enthält Anschließend legt der DJ Double-Dose mit einem fulminanten Set auf. Machen Sie Platz!

Auf der Strecke

– von 16:45 bis 17:30 Uhr: Classic rally, cie Tukkersconnexion vom Place Dombasle zur Rue Stanislas

– von 17:30 bis 18:00 Uhr: À Tricyclette, cie Pince à linge von der rue d’Amerval bis zur rue la Fayette

– von 17:45 bis 18:30 Uhr: La carmencycletta, cie Dynamogène rue des Dames, place Saint-Epvre und place de la Carrière

– von 17.45 bis 18.05 Uhr: Les enfants du Fouettard place de la Carrière, vor dem Palais du Gouvernement

Italiano :

Durante tutta la giornata, cinque compagnie si alterneranno lungo il percorso per intrattenere i visitatori fino all’arrivo del corso. Nel frattempo, in Place Stanislas, La Fanfare des Enfants du Boucher terrà un concerto in perfetto orario, che quest’anno comprenderà anche alcuni brani cantati? A seguire, DJ Double-Dose si esibirà in un set supercarico. Fate largo!

Sul corso

– dalle 16.45 alle 17.30: raduno classico, cie Tukkersconnexion da Place Dombasle a Rue Stanislas

– 17.30-18.00: À Tricyclette, società Pince à linge, da rue d’Amerval a rue la Fayette

– dalle 17.45 alle 18.30: La carmencycletta, compagnia Dynamogène da rue des Dames, place Saint-Epvre e place de la Carrière

– 17.45-18.05: Les enfants du Fouettard da place de la Carrière, davanti al Palazzo del Governo

Espanol :

Habrá espectáculos durante todo el día, y cinco compañías bordearán el recorrido para mantenerle entretenido hasta que llegue el corso. Mientras tanto, en la plaza Stanislas, La Fanfare des Enfants du Boucher ofrecerá un concierto puntual, que este año incluirá algunas piezas cantadas.. A continuación, DJ Double-Dose tomará el relevo con un set sobrealimentado. ¡Abran paso!

En el recorrido

– de 16:45 a 17:30: Rally clásico, cie Tukkersconnexion de la plaza Dombasle a la calle Stanislas

– 17.30 a 18.00 h: À Tricyclette, cía Pince à linge, de la rue d’Amerval a la rue la Fayette

– 17.45 h a 18.30 h: La carmencycletta, compañía Dynamogène, de rue des Dames, place Saint-Epvre y place de la Carrière

– 17.45 h a 18.05 h: Les enfants du Fouettard place de la Carrière, frente al Palacio del Gobierno

L’événement Animations Sur le Parcours En Attendant le Défilé Nancy a été mis à jour le 2025-11-23 par DESTINATION NANCY