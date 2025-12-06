Animations Téléthon Place de la République Arzacq-Arraziguet

Animations Téléthon

Place de la République Mairie Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Urne pour les dons à disposition à la mairie. Animation musicale par la Lyre Arzacquoise. Place de la République, 8h30 départ du tour cyclos et VTT. 94,5 km sur l’ex canton d’Arzacq. 10h vente de pâtisseries par l’atelier Les Mains Créatives, récupération de iles usagées par le conseil municipal des jeunes, petit déjeuner à la fourchette et vente de garbure, lavage de voitures et tour de véhicules de pompiers (sur le parking de Carrefour). Place du Marcadieu, 10h exposition de véhicules et petit tour en 4×4 avec l’Ecurie des Collines d’Arzacq. .

Place de la République Mairie Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 54 72

English : Animations Téléthon

German : Animations Téléthon

Italiano :

Espanol : Animations Téléthon

L’événement Animations Téléthon Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2025-11-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran