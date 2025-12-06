Animations Téléthon

Plouguiel Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

La commune de Plouguiel se mobilise pour le Téléthon.

Randonnée du Comité de Jumelage avec animation musicale départ à 14h de la salle du Guindy.

Salon de thé, crêpes et gâteaux avec l’Association de sauvegarde des chapelles et du Patrimoine.

Atelier de création de cartes en linogravure et décorations de Noël par l’association Les Copains de l’Ecole.

A partir de 17h sur la place du village animations musicales et sanses, balade aux lampions, lectures de contes, soupe d’automne, châtaignes grillées et vin chaud. .

Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 37

