Animations vacances d’automne à La Cité de la voile Lorient La Base, Rue Roland Morillot Lorient

Animations vacances d’automne à La Cité de la voile

Lorient La Base, Rue Roland Morillot Cité de la voile Eric Tabarly Lorient Morbihan

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

La Cité de la Voile à Lorient met tout en oeuvre pour que vous gardiez un merveilleux souvenir de votre visite ! Une sortie à vivre en famille pendant les vacances…

>> Éric Tabarly, un marin hors norme

Nos guides-animateurs vous invitent à la rencontre de ce marin de légende. Au-delà de ses talents de navigateur, Éric Tabarly a fait preuve d’ingéniosité et d’innovation navale. De Pen Duick en Pen Duick, revivez les succès et anecdotes liés à ce grand visionnaire.

Tous les jours pendant les vacances d’automne à 14h30 (durée 30 min).

Inclus dans la visite de la Cité de la Voile

>> Océan à la loupe

Observez des prélèvements marins et identifiez la nature de ces échantillons.

Tous les jours pendant les vacances d’automne à 16h30 (durée 30 min).

Inclus dans la visite de la Cité de la Voile

>> Des ateliers sciences en famille

Du lundi au vendredi pendant les vacances d’automne, pour les 2-6 et les 7-12 ans

>> Un espace jeux pour les enfants

Un espace ludique, l’escale enfants 2-6 ans, est conçu rien que pour eux découverte sensorielle et cognitive du monde maritime. On éveille leur curiosité, teste leur agilité et développe leur goût de l’exploration ! Jeux de construction 3D et d’encastrement, devinettes sonores, parcours sur trampoline et tyrolienne, jeu d’imitation à bord d’un véritable voilier… ici, les enfants s’amusent !

Accès libre et illimité réservé aux enfants.

Inclus dans la visite de la Cité de la Voile .

