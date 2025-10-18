ANIMATIONS VACANCES DE LA TOUSSAINT MUSÉE FABRE Montpellier

39 Boulevard de Bonne Nouvelle Montpellier Hérault

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-01

2025-10-18

Profitez des vacances d’automne pour venir au musée en famille ! De 15 mois à 14 ans, il y en a pour tous les âges.

Familiarisez vos enfants avec l’œuvre de Pierre Soulages grâce aux visites famille et aux ateliers artistiques, et proposez à vos (pré-)ados d’apprendre tous les potins de l’Olympe !

Du 18 octobre au 1er novembre

Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés de leurs parents

Silence, écoutons Soulages, les mercredis, vendredis et samedis à 10h30

Un temps pour les tout-petits et leurs parents.

Monsieur Pierre Soulages, pourquoi as-tu peint tous ces tableaux ? Petits et grands, partez en promenade au fil des tableaux. Suivez le vent, la lumière du soleil et des autres éléments de la nature aveyronnaise qui a tant inspiré le peintre.

7 € par participant, deux adultes maximum par famille. Tout adulte supplémentaire doit prendre un billet pour accéder aux collections permanentes.

Durée 45 min 1h

Pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés de leurs parents

Chercher la lumière, l’aventure, les mercredis, vendredis et samedis à 10h30

La lumière naturelle a disparu, l’obscurité règne sur le monde. Lancez-vous avec Luz, personnage sans couleur, dans une quête pour capturer des éclats de lumière et de couleurs perdus dans un grand océan de noir.

7 € par participant, deux adultes maximum par famille. Tout adulte supplémentaire doit prendre un billet pour accéder aux collections permanentes.

Durée 1h 1h15

Pour les enfants et adolescents de 11 à 14 ans, sans leurs parents

Mythe ou mytho, les jeudis à 11h15

Vous pensiez tout savoir sur les occupants du mont Olympe ? Scandales, secrets, démasquez le vrai du faux dans les récits de la mythologie !

7 € par participant

Programme complet en ligne .

English :

Take advantage of the autumn vacations to come to the museum with your family! From 15 months to 14 years, there’s something for everyone.

Introduce your children to the work of Pierre Soulages with family visits and art workshops, and let your (pre-)teenagers learn all about Olympus!

German :

Nutzen Sie die Herbstferien, um mit Ihrer Familie ins Museum zu kommen! Von 15 Monaten bis 14 Jahren ist für jedes Alter etwas dabei.

Machen Sie Ihre Kinder mit den Familienführungen und Kunstworkshops mit dem Werk von Pierre Soulages vertraut und bieten Sie Ihren (Vor-)Teenagern an, alles über den Klatsch und Tratsch des Olymp zu erfahren!

Italiano :

Approfittate delle vacanze autunnali per venire al museo in famiglia! Dai 15 mesi ai 14 anni, ce n’è per tutti i gusti.

Introducete i vostri figli all’opera di Pierre Soulages con visite familiari e laboratori artistici, e fate in modo che i vostri (pre)adolescenti imparino tutto sull’Olimpo!

Espanol :

Aproveche las vacaciones de otoño para venir al museo en familia Desde los 15 meses hasta los 14 años, hay para todos los gustos.

Inicie a sus hijos en la obra de Pierre Soulages con visitas familiares y talleres de arte, y haga que sus (pre)adolescentes lo aprendan todo sobre el Olimpo

