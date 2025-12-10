Animations vacances de Noel à La Ferme de Fanny Montélimar
49, chemin de Villepré Montélimar Drôme
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-28
2025-12-20
La ferme de Fanny vous propose ses animations spéciales vacances de Noel avec des ateliers créatifs sur le thème des décorations de Noël naturelles et des ateliers pâtisseries de Noël . Tarifs et réservations au 0640562936.
49, chemin de Villepré Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 56 29 36
English :
Fanny’s farm offers special Christmas vacation activities with creative workshops on the theme of natural Christmas decorations and Christmas baking workshops. Prices and bookings at 0640562936.
