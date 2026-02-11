Animations vacances d’hiver Rodez

Animations vacances d’hiver

rue louis dausse 12000 Rodez Rodez Aveyron

Début : Mardi 2026-02-25

fin : 2026-03-03

2026-02-25 2026-02-27 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-06

Programme des animation des vacances d’hiver

-Atelier parents/enfants 6-11 ans

Mercredi 25 février Jeux de société

Mercredi 4 mars Activité plastique fou

-Atelier parents/enfants 0-5 ans

Vendredi 27 février Parcours motricité

Vendredi 6 mars Eveil aux sens

-Tout public

Mardi 3 mars sortie neige à Brameloup .

rue louis dausse 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 10 29 csrodez@caf12.caf.fr

