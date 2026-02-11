Animations vacances d’hiver Rodez
Animations vacances d’hiver
rue louis dausse 12000 Rodez Rodez Aveyron
Début : Mardi 2026-02-25
fin : 2026-03-03
2026-02-25 2026-02-27 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-06
Programme des animation des vacances d’hiver
-Atelier parents/enfants 6-11 ans
Mercredi 25 février Jeux de société
Mercredi 4 mars Activité plastique fou
-Atelier parents/enfants 0-5 ans
Vendredi 27 février Parcours motricité
Vendredi 6 mars Eveil aux sens
-Tout public
Mardi 3 mars sortie neige à Brameloup .
rue louis dausse 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 10 29 csrodez@caf12.caf.fr
