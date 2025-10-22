Animations vacances d’octobre Customise un pot de fleur Recyclerie Orgelet

Animations vacances d’octobre Customise un pot de fleur

Recyclerie Orgelet

Gratuit

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22

Mercredi 22 octobre de 10h à 12h on customise des pots de fleurs à la recyclerie d’Orgelet.

Des tasses, des bols, des théières mais aussi des objets insolites qui se transforment en cache pot. Décores les selon tes envies et repars chez toi avec une plante !

Entrée libre. .

Recyclerie 3 Rue de l'Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

