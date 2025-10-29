Animations vacances d’octobre Fabrique des décos d’Halloween Recyclerie Orgelet

Animations vacances d’octobre Fabrique des décos d’Halloween

Recyclerie 3 Rue de l'Église Orgelet Jura

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Mercredi 29 octobre de 10h à 12h on fabrique des décos d’halloween à la recyclerie d’Orgelet! Des fantômes, des momies, des squelettes, des citrouilles et des guirlandes avec de la récup’ !

Entrée libre. .

Recyclerie 3 Rue de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 32 07 15

