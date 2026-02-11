Animations vacances famille Chaource
Animations vacances famille Chaource mardi 24 février 2026.
Animations vacances famille
1 rue Saint Antoine Chaource Aube
Du mardi 24 au vendredi 27 février CHAOURCE Animations vacances famille.
Inscriptions ouvertes
Enregistrement d’une Émission radio à thème radio, atelier cuisine, activités créatives, sorties culturelles à la maison de la Science, Petite Enfance, et jeux …
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .
1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com
English :
