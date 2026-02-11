Animations vacances famille Chaource

Animations vacances famille

1 rue Saint Antoine Chaource Aube

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-27

Du mardi 24 au vendredi 27 février CHAOURCE Animations vacances famille.

Inscriptions ouvertes

Enregistrement d’une Émission radio à thème radio, atelier cuisine, activités créatives, sorties culturelles à la maison de la Science, Petite Enfance, et jeux …

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .

