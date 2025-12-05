Animations

Valençay Indre

Retrouvez de nombreuses animations pendant deux jours pour le Téléthon.

Vendredi 5 Décembre à 19h défi inter-asso au gymnase organisé par le tennis de table et retrait de choucroute garnie à la Halle au Blé, animé par les Echos de Gâtines. Samedi 6 Décembre Animation sportives à 9h randonnée cycliste Vélo Loisirs ouverte à tous et vin chaud au Domaine Garnier Chamberlin. A 14h randonnée pédestre Gym volontaire associé à Relax et Vous, 6 ou 10 km avec brioche, chocolat chaud à l’arrivée et vente de chocolat de Jacky Chichery. A 14h30 visite de la ville par les Amis de l’Office de Tourisme. A 15h la présence de l’AMAV à l’expo de quelque voitures. De 15h à 18h le FC Sonorisation vous laissera choisir des chansons à dédicacer à la Halle au Blé. Participation des pompiers. Jeux de société à la médiathèque. Infos et inscription choucroute avant le 29/11. 12 .

