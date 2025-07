Animations verriers au musée du verre d’argonne Les Islettes

Animations verriers au musée du verre d’argonne Les Islettes dimanche 20 juillet 2025.

Animations verriers au musée du verre d’argonne

64 Rue Jules Bancelin Les Islettes Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-08-24 12:00:00

2025-07-20

Au cours de l’été, le musée du Verre d’Argonne vous fait découvrir le travail de différents verriers, artistes et artisans d’art contemporains issus d’horizon très différents pour un dialogue entre œuvres d’hier et d’aujourd’hui. Lors de chaque démonstration, une technique différente est utilisée soufflage à l’ancienne, verre filé au chalumeau, …

Dimanche 20 juillet Chantal Guéry, travail du verre au chalumeau

Dimanche 27 juillet Angeline Dissoubray, soufflage à la canne

Dimanche 3 août Cécile Jancenelle, travail du verre au chalumeau

Dimanche 10 août Stéphane Pelletier, soufflage à la canne

Dimanche 17 août Chantal Guéry, travail du verre au chalumeau

Dimanche 24 août Younoussa Traoré, soufflage à la canneTout public

+33 6 52 96 21 66 avargonne.sec@gmail.com

English :

Throughout the summer, the Musée du Verre d’Argonne invites you to discover the work of contemporary glassmakers, artists and craftsmen from a wide variety of backgrounds, in a dialogue between yesterday’s and today’s work. Each demonstration uses a different technique: traditional glassblowing, flame-spun glass, etc.

Sunday, July 20: Chantal Guéry, torch-worked glass

Sunday, July 27: Angeline Dissoubray, cane glassblowing

Sunday, August 3: Cécile Jancenelle, flashlight glasswork

Sunday, August 10: Stéphane Pelletier, cane glassblowing

Sunday, August 17: Chantal Guéry, flashlight glasswork

Sunday, August 24: Younoussa Traoré, cane glassblowing

German :

Im Laufe des Sommers zeigt Ihnen das Glasmuseum von Argonne die Arbeit verschiedener Glasmacher, Künstler und zeitgenössischer Kunsthandwerker mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, um einen Dialog zwischen Werken von gestern und heute zu führen. Bei jeder Vorführung wird eine andere Technik angewandt: Blasen nach alter Tradition, mit der Lötlampe gesponnenes Glas, …

Sonntag, 20. Juli: Chantal Guéry, Glasbearbeitung mit der Lötlampe

Sonntag, 27. Juli: Angeline Dissoubray, Glasbläserei mit dem Rohr

Sonntag, 3. August: Cécile Jancenelle, Glasbearbeitung mit dem Brenner

Sonntag, 10. August: Stéphane Pelletier, Rohrbläserei

Sonntag, 17. August: Chantal Guéry, Glasbearbeitung mit dem Schneidbrenner

Sonntag, 24. August: Younoussa Traoré, Stockblasen

Italiano :

Nel corso dell’estate, il Musée du Verre d’Argonne presenterà il lavoro di vetrai contemporanei, artisti e artigiani di diversa provenienza, in un dialogo tra le opere di ieri e di oggi. Ogni dimostrazione utilizza una tecnica diversa: soffiatura tradizionale, vetro filato a fiamma, ecc.

Domenica 20 luglio: Chantal Guéry, lavorazione del vetro alla fiamma

Domenica 27 luglio: Angeline Dissoubray, soffiatura del vetro con la canna da pesca

Domenica 3 agosto: Cécile Jancenelle, lavorazione del vetro con il cannello

Domenica 10 agosto: Stéphane Pelletier, soffiatura del vetro con la canna

Domenica 17 agosto: Chantal Guéry, lavorazione del vetro con la fiamma ossidrica

Domenica 24 agosto: Younoussa Traoré, soffiatura del vetro con la canna

Espanol :

A lo largo del verano, el Museo del Vidrio de Argonne presentará el trabajo de vidrieros, artistas y artesanos contemporáneos de orígenes muy diversos, en un diálogo entre las obras de ayer y de hoy. Cada demostración utiliza una técnica diferente: soplado de vidrio tradicional, vidrio hilado a la llama, etc.

Domingo 20 de julio: Chantal Guéry, vidrio soplado con soplete

Domingo 27 de julio: Angeline Dissoubray, soplado de vidrio con caña

Domingo 3 de agosto: Cécile Jancenelle, trabajo del vidrio con soplete

Domingo 10 de agosto: Stéphane Pelletier, soplado de vidrio con caña

Domingo 17 de agosto: Chantal Guéry, trabajo del vidrio con soplete

Domingo 24 de agosto: Younoussa Traoré, soplado de vidrio con caña

L’événement Animations verriers au musée du verre d’argonne Les Islettes a été mis à jour le 2025-07-09 par OT DU PAYS D’ARGONNE