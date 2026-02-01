Animaton Apéro, Fripes, DJ & More La Cave de Laleu La Rochelle

Animaton Apéro, Fripes, DJ & More

La Cave de Laleu 37 avenue Raymond Poincaré La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 16:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Puisque cet hiver n’en finit plus de froid et de pluie, on vous prépare un Vendredi 13 Février qui réchauffe!

.

La Cave de Laleu 37 avenue Raymond Poincaré La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 50 09 77 lacavedelaleu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Entertainment Drinks, Thrift Stores, DJ & More

Since this winter never ends with cold and rain, we’re preparing a Friday, February 13th that’s sure to warm you up!

L’événement Animaton Apéro, Fripes, DJ & More La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-04 par Nous La Rochelle