Animaton Apéro, Fripes, DJ & More La Cave de Laleu La Rochelle
Animaton Apéro, Fripes, DJ & More La Cave de Laleu La Rochelle vendredi 13 février 2026.
Animaton Apéro, Fripes, DJ & More
La Cave de Laleu 37 avenue Raymond Poincaré La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 16:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Puisque cet hiver n’en finit plus de froid et de pluie, on vous prépare un Vendredi 13 Février qui réchauffe!
.
La Cave de Laleu 37 avenue Raymond Poincaré La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 50 09 77 lacavedelaleu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Entertainment Drinks, Thrift Stores, DJ & More
Since this winter never ends with cold and rain, we’re preparing a Friday, February 13th that’s sure to warm you up!
L’événement Animaton Apéro, Fripes, DJ & More La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-04 par Nous La Rochelle