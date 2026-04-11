Rouen

Animaux brillants Atelier jeune public

185 Rue Eau de Robec Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Certains animaux ont des pouvoirs magiques ! Découvre lesquels peuvent émettre de la lumière puis fabrique une luciole lumineuse pour décorer ta maison.

Pour les enfants de 6 à 11 ans. Durée 1h30 .

185 Rue Eau de Robec Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Animaux brillants Atelier jeune public

L’événement Animaux brillants Atelier jeune public Rouen a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Rouen tourisme