Animaux brillants Atelier jeune public Rouen
Animaux brillants Atelier jeune public Rouen jeudi 16 avril 2026.
Rouen
Animaux brillants Atelier jeune public
185 Rue Eau de Robec Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-16 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Certains animaux ont des pouvoirs magiques ! Découvre lesquels peuvent émettre de la lumière puis fabrique une luciole lumineuse pour décorer ta maison.
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Durée 1h30 .
185 Rue Eau de Robec Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Animaux brillants Atelier jeune public
L’événement Animaux brillants Atelier jeune public Rouen a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Rouen tourisme
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