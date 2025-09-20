Animaux de la ferme au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre, la bergerie d’Antant investit le Musée du Terroir avec ses animaux de la ferme!**

La bergerie d’Antant, une ferme pédagogique, investit le musée avec ses oies, lapins, poules et autres animaux de la ferme.

Pour les Journées du Patrimoine, **Le Musée du Terroir est ouvert samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30.**

### Programme complet du Musée du Terroir

[https://urlr.me/bWK6JQ](https://urlr.me/bWK6JQ) .

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr

