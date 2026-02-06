Animaux et plantes comment passent-ils l’hiver ? La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Animaux et plantes comment passent-ils l’hiver ?

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Venez découvrir les stratégies du vivant pour survivre dans le froid. En hiver, les animaux trouvent des astuces pour passer la saison partir dans un pays chaud, dormir, stocker de la nourriture. On va découvrir tout cela en jouant !

De 3 à 6 ans, durée 1h.

Venez découvrir les stratégies du vivant pour survivre dans le froid. En hiver, les animaux trouvent des astuces pour passer la saison partir dans un pays chaud, dormir, stocker de la nourriture. On va découvrir tout cela en jouant !

De 3 à 6 ans, durée 1h. .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animaux et plantes comment passent-ils l’hiver ?

Discover the strategies used by living creatures to survive the cold. In winter, animals find ways to get through the season: moving to a warmer country, sleeping, stocking up on food. We’ll find out all about it as we play!

Ages 3 to 6, duration: 1 hr.

L’événement Animaux et plantes comment passent-ils l’hiver ? Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot