Animaux et vous, salon et activités Pontacq

Animaux et vous, salon et activités

Salle de réception Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Une journée passionnante dédiée à tous les amoureux des animaux, avec 25 exposants passionnés, ateliers variés, tombola avec de nombreux lots, foodtruck gourmand et animaux bienvenus (tenus en laisse). Profitez aussi d’une séance photo avec votre animal et découvrez des conseils, des démonstrations, et des activités ludiques pour petits et grands.

Les bénéfices seront reversés au Nouveau Refuge SPA des Hautes-Pyrénées et une collecte de dons sera organisée sur place. .

Salle de réception Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 71 35 29

