Animaux et vous, salon et activités Pontacq
Salle de réception Pontacq Pyrénées-Atlantiques
2025-11-02
Une journée passionnante dédiée à tous les amoureux des animaux, avec 25 exposants passionnés, ateliers variés, tombola avec de nombreux lots, foodtruck gourmand et animaux bienvenus (tenus en laisse). Profitez aussi d’une séance photo avec votre animal et découvrez des conseils, des démonstrations, et des activités ludiques pour petits et grands.
Les bénéfices seront reversés au Nouveau Refuge SPA des Hautes-Pyrénées et une collecte de dons sera organisée sur place. .
Salle de réception Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 71 35 29
