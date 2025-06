Yvelines

Animaux préhistoriques imaginaires Centre de Vie Sociale Augustin-Serre Mantes-la-Ville 7 juillet 2025 14:00

Animaux préhistoriques imaginaires 7 – 10 juillet Centre de Vie Sociale Augustin-Serre Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-07T14:00:00 – 2025-07-07T16:00:00

Fin : 2025-07-10T14:00:00 – 2025-07-10T16:00:00

A partir de carton, couleurs, ciseaux, tiges de bois, fils de commande, l’atelier Animaux préhistoriques imaginaires proposent la conception et la réalisation de marionnettes de cartons découpés et articulés. Cet atelier est réalisé en complicité avec l’association Ecole et Cultures de Mantes-la-Ville, et invite les enfants du Centre de Vie Sociale Augustin Serre à un temps privilégié de création avec l’équipe artistique du spectacle Cosmogonie portative de Jean Pierre Larroche.

Intervenants : Vanessa Schonwald et Antonin Chambon

Centre de Vie Sociale Augustin-Serre 64 rue Louise-Michel 78711 Mantes-la-Ville Mantes-la-Ville 78711 Yvelines Île-de-France

©Les Ateliers du spectacle