ANIMAUX TOTEM – L’ACCORDEUR St Denis De Pile

ANIMAUX TOTEM – L’ACCORDEUR St Denis De Pile vendredi 12 décembre 2025.

ANIMAUX TOTEM Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Animaux Totem /// Rock Chamanique Curiosité musicale issue de la rencontre d’un rockeur et d’une musicienne classique, Kôhba mêle deux univers pour faire naître une musique aux couleurs singulières, empreinte de grâce et de sauvagerie, à la fois primitive et élaborée, délicate et puissante. Dans Animaux Totem, les deux artistes atypiques nous invitent à voyager dans leur espace sonore luxuriant où l’on entend une guitare électrique acérée, des doubles voix envoûtantes, une flûte traversière extravertie, des percussions issues de matériaux bruts et de multiples timbres intrigants… Le duo multi-instrumentiste puise son inspiration dans des croyances ancestrales selon lesquelles l’homme serait spirituellement relié à un animal, son « animal totem », à la fois guide et protecteur. Cerf, gypaète barbu, luciole, se côtoient et se laissent découvrir, portant les oreilles vers des contrées sonores nouvelles et insolites. Dans ce concert sans paroles ponctué de haïkus évoquant ces animaux totem, Kôhba émet une sorte d’incantation célébrant le vivant, le sauvage et l’indomptable.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ACCORDEUR 15 Route de Paris 33910 St Denis De Pile 33