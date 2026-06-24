Montval-sur-Loir

Anim’Bus

2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-07

Au programme Jeux en famille, ateliers créatifs, jeux extérieurs, spectacle de magie, Bulles de la petite enfance et surtout… de beaux moments de rencontres, d’échanges et de convivialité !

Que vous soyez enfant, parent, grand-parent, adolescent ou simplement curieux, venez partager un moment chaleureux près de chez vous. ?? .

2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67

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English :

On the agenda: Family games, creative workshops, outdoor games, a magic show, Bulles de la petite enfance, and above all… wonderful moments of connection, interaction, and camaraderie!

L’événement Anim’Bus Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72