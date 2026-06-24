Anim’Bus Montval-sur-Loir
Anim’Bus Montval-sur-Loir mardi 7 juillet 2026.
Montval-sur-Loir
Anim’Bus
2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-07
Au programme Jeux en famille, ateliers créatifs, jeux extérieurs, spectacle de magie, Bulles de la petite enfance et surtout… de beaux moments de rencontres, d’échanges et de convivialité !
Que vous soyez enfant, parent, grand-parent, adolescent ou simplement curieux, venez partager un moment chaleureux près de chez vous. ?? .
2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67
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English :
On the agenda: Family games, creative workshops, outdoor games, a magic show, Bulles de la petite enfance, and above all… wonderful moments of connection, interaction, and camaraderie!
L’événement Anim’Bus Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72