Anime tes dessins avec la réalité augmentée Micro-Folie Falaise

Anime tes dessins avec la réalité augmentée Micro-Folie Falaise jeudi 17 juillet 2025.

Anime tes dessins avec la réalité augmentée

Micro-Folie Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 11:30:00

2025-07-17

Donne vie à tes dessins grâce à la réalité augmentée !

Crée, scanne, et regarde tes œuvres s’animer sous tes yeux grâce à une technologie ludique et accessible à tous. Une expérience à découvrir en complément de l’exposition FAUNE .

A partir de 4 ans, sur inscription

Micro-Folie Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

English : Anime tes dessins avec la réalité augmentée

Bring your drawings to life with augmented reality!

Create, scan and watch your work come to life before your very eyes, thanks to a technology that’s fun and accessible to all. An experience to be discovered in conjunction with the « FAUNA » exhibition.

Ages 4 and up, registration required

German : Anime tes dessins avec la réalité augmentée

Erwecke deine Zeichnungen mithilfe der erweiterten Realität zum Leben!

Erstelle, scanne und beobachte, wie deine Werke dank einer spielerischen und für alle zugänglichen Technologie vor deinen Augen zum Leben erweckt werden. Ein Erlebnis, das du zusätzlich zur Ausstellung « FAUNE » entdecken kannst.

Ab 4 Jahren, nach Anmeldung

Italiano :

Date vita ai vostri disegni con la realtà aumentata!

Create, scansionate e guardate il vostro lavoro prendere vita davanti ai vostri occhi, grazie a una tecnologia divertente e accessibile a tutti. Un’esperienza da scoprire in concomitanza con la mostra « FAUNA ».

Per i bambini dai 4 anni in su, registrazione obbligatoria

Espanol :

¡Da vida a tus dibujos con la realidad aumentada!

Crea, escanea y observa cómo tu obra cobra vida ante tus propios ojos, gracias a una tecnología divertida y accesible para todos. Una experiencia para descubrir junto con la exposición « FAUNA ».

Para niños a partir de 4 años, inscripción obligatoria

