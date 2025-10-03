Chalets de lutins Médiathèque Arbois

Chalets de lutins Médiathèque Arbois mercredi 3 décembre 2025.

Chalets de lutins

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03

Date(s) :
2025-12-03

Participe avec Aurélie à la création de ton chalet de lutin et décore-le selon tes envies.
Pour les enfants de 5 à 8 ans.
Le matériel est fourni
Gratuit Sur inscription   .

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90  bibliotheque.arbois@cc-aps.fr

English :

German : Chalets de lutins

Italiano :

Espanol :

L’événement Chalets de lutins Arbois a été mis à jour le 2025-11-21 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA