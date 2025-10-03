Chalets de lutins

Médiathèque Arbois

Gratuit

2025-12-03 15:00:00

2025-12-03

Participe avec Aurélie à la création de ton chalet de lutin et décore-le selon tes envies.

Pour les enfants de 5 à 8 ans.

Le matériel est fourni

Gratuit Sur inscription .

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr

