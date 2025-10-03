Chalets de lutins Médiathèque Arbois
Chalets de lutins Médiathèque Arbois mercredi 3 décembre 2025.
Chalets de lutins
Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura
Gratuit
2025-12-03 15:00:00
2025-12-03
2025-12-03
Participe avec Aurélie à la création de ton chalet de lutin et décore-le selon tes envies.
Pour les enfants de 5 à 8 ans.
Le matériel est fourni
Gratuit Sur inscription .
Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr
