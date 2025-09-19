Anime ton patrimoine Médiathèque Poligny
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Gratuit
Début : 2025-09-19 14:30:00
fin : 2025-09-26
2025-09-19 2025-09-26 2025-09-27 2025-10-03
Dans le cadre des Patrimoines Ecrits en Bourgogne-Franche-Comté.
Création d’un GIF (image numérique animée) à partir d’images numérisées issues de documents patrimoniaux des médiathèques Cœur du Jura.
Avec Jordan, conseiller numérique.
Dès 12 ans
Atelier gratuit, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
