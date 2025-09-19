Anime ton patrimoine Médiathèque Poligny

Anime ton patrimoine Médiathèque Poligny vendredi 19 septembre 2025.

Anime ton patrimoine

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-19 14:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-19 2025-09-26 2025-09-27 2025-10-03

Dans le cadre des Patrimoines Ecrits en Bourgogne-Franche-Comté.

Création d’un GIF (image numérique animée) à partir d’images numérisées issues de documents patrimoniaux des médiathèques Cœur du Jura.

Avec Jordan, conseiller numérique.

Dès 12 ans

Atelier gratuit, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

