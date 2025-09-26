Anime ton patrimoine ! Médiathèque Salins-les-Bains

Anime ton patrimoine ! Médiathèque Salins-les-Bains vendredi 26 septembre 2025.

Anime ton patrimoine !

Médiathèque 8 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-26 14:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Atelier numérique adulte

Dans le cadre des Patrimoines Ecrits en Bourgogne-Franche-Comté.

Création d’un GIF (image numérique animée) à partir d’images numérisées issues de documents patrimoniaux des médiathèques Cœur du Jura.

Avec Jordan, conseiller numérique.

Atelier sans obligation d’abonnement à la médiathèque.

Sur inscription nombre de place limité. .

Médiathèque 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

