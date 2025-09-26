Anime ton patrimoine ! Médiathèque Salins-les-Bains
Anime ton patrimoine ! Médiathèque Salins-les-Bains vendredi 26 septembre 2025.
Anime ton patrimoine !
Médiathèque 8 Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-26 14:30:00
fin : 2025-09-26
Atelier numérique adulte
Dans le cadre des Patrimoines Ecrits en Bourgogne-Franche-Comté.
Création d’un GIF (image numérique animée) à partir d’images numérisées issues de documents patrimoniaux des médiathèques Cœur du Jura.
Avec Jordan, conseiller numérique.
Atelier sans obligation d’abonnement à la médiathèque.
Sur inscription nombre de place limité. .
Médiathèque 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr
