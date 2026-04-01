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Anime ton quartier Bellevue Nantes

Anime ton quartier Bellevue Nantes

Anime ton quartier Bellevue Nantes lundi 20 avril 2026.

Adresse : Rue Lucien Aubert

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-20 14:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : Poney, mountain Board, boxe et bien d’autres activités.L’animation se déroulera au square Lucien-Aubert.D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles ici

Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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