Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Anime ton quartier DERVALIERES Terrain d’aventure Dervallières Nantes

Anime ton quartier DERVALIERES Terrain d'aventure Dervallières

Anime ton quartier DERVALIERES Terrain d’aventure Dervallières Nantes mardi 21 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 14:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : Poney, boxe, tir à l’arc, art du déplacement, jeux d’opposition, structures gonflables…L’animation se déroulera rue Claude Lorrain.

Terrain d’aventure Dervallières Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions