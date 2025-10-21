Anime ton quartier DERVALIERES Terrain d’aventure Dervallières Nantes
Anime ton quartier DERVALIERES Terrain d’aventure Dervallières Nantes mardi 21 octobre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : Poney, boxe, tir à l’arc, art du déplacement, jeux d’opposition, structures gonflables…L’animation se déroulera rue Claude Lorrain.
Terrain d’aventure Dervallières Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions