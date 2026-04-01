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Anime ton quartier Dervallières Terrain d’aventure Dervallières Nantes

Anime ton quartier Dervallières Terrain d’aventure Dervallières Nantes

Anime ton quartier Dervallières Terrain d’aventure Dervallières Nantes mardi 14 avril 2026.

Lieu : Terrain d'aventure Dervallières

Adresse : Rue Claude Lorrain, 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 14:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : Poney, mountain board, art du déplacement, jeux d’opposition et bien d’autres activités encore,…L’animation se déroulera rue Claude Lorrain.D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Terrain d’aventure Dervallières Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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