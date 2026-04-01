Anime ton quartier Dervallières Terrain d’aventure Dervallières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme : Poney, mountain board, art du déplacement, jeux d’opposition et bien d’autres activités encore,…L’animation se déroulera rue Claude Lorrain.D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Terrain d’aventure Dervallières Nantes 44100

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



Afficher la carte du lieu Terrain d’aventure Dervallières et trouvez le meilleur itinéraire

