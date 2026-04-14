Anime ton quartier Ile de Nantes Place de la basse mar Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme : escalade, rugby, tir à l’arc, roller, slackline, tennis ballon et bien d’autres activités…L’animation se déroulera sur la place Basse Mare / pataugeoire Beaulieu .D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Place de la basse mar Nantes 44021

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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