Anime ton quartier Ile de Nantes Place de la basse mar Nantes
Anime ton quartier Ile de Nantes Place de la basse mar Nantes mardi 14 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : escalade, rugby, tir à l’arc, roller, slackline, tennis ballon et bien d’autres activités…L’animation se déroulera sur la place Basse Mare / pataugeoire Beaulieu .D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Place de la basse mar Nantes 44021
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
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