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Anime ton quartier Ile de Nantes Place de la basse mar Nantes

Anime ton quartier Ile de Nantes Place de la basse mar Nantes

Anime ton quartier Ile de Nantes Place de la basse mar Nantes mardi 14 avril 2026.

Lieu : Place de la basse mar

Adresse : rue Camille Bryen 44200 Nantes

Ville : 44021 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 14:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : escalade, rugby, tir à l’arc, roller, slackline, tennis ballon et bien d’autres activités…L’animation se déroulera sur la place Basse Mare / pataugeoire Beaulieu .D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Place de la basse mar Nantes 44021
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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