Anim’eau RNG Saucats La Brède Saucats

Anim’eau

RNG Saucats La Brède 17 Chemin de l’Église Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-04-10 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27

Venez explorer un cours d’eau et la faune aquatique qui y vit

description du cours d’eau, étude des petites bêtes .

RNG Saucats La Brède 17 Chemin de l’Église Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 27 98 animation@rnsaucatslabrede.fr

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English : Anim’eau

L’événement Anim’eau Saucats a été mis à jour le 2026-03-14 par Sud Bordeaux Tourisme