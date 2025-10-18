Animer dans un jardin partagé Maison du jardinage du jardinage et du compostage Paris

Merci de bien vouloir arriver à l’heure, pour permettre à l’équipe de vous ouvrir.

Atelier d’échange : partagez vos idées et expériences pour animer un jardin collectif à toutes les échelles et à toutes les saisons !

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit sous condition

Public adultes.

Maison du jardinage et du compostage 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature