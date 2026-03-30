Anim’été 2025

Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Anim’été est un programme d’animations estivales (du lundi 6 juillet au vendredi 28 août) conçu pour tous les publics et tous les âges.

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Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 22 contact@cc-pays-huriel.com

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English :

Anim?été is a program of summer events (Monday July 6 to Friday August 28) designed for all ages and all publics.

L’événement Anim’été 2025 Huriel a été mis à jour le 2026-03-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ