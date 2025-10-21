Anim’expo Ca’malins Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Du 21/10 au 02/11/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends.

sauf les jours fériés.

À 11h30 et 15h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Avec une mini-expo, des activités ludiques et un médiateur scientifique, découvrez l’histoire de la grande famille des camélidés.Enfants

Connaissez-vous les chameaux, les dromadaires ou les lamas ? Avec une mini-expo, des activités ludiques et un médiateur scientifique, découvrez l’histoire de la grande famille des camélidés. De leur parenté à leurs environnements, en passant par leur domestication, venez en apprendre un peu plus sur ces animaux fascinants. Ils font preuve d’une sensibilité et d’une intelligence remarquable, contribuant au développement de nos sociétés, parfois de façon insoupçonnée, depuis des millénaires.



Exposition et mallette pédagogique réalisée en partenariat avec les étudiants en médiation scientifique, dans le cadre du programme AMIDEX MEDDU2S d’Aix-Marseille-Université, et en lien avec l’année mondiale 2024 des camélidés de l’ONU.



• Pour toutes et tous à partir de 6 ans.

• Inscription par téléphone du lundi au vendredi matin 04 91 14 59 55 ou le jour même, à l’accueil, en fonction des places disponibles. .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

With a mini-exhibit, fun activities and a scientific mediator, discover the history of the camelid family.

German :

Mit einer Mini-Ausstellung, spielerischen Aktivitäten und einem wissenschaftlichen Vermittler können Sie die Geschichte der großen Familie der Kameliden entdecken.

Italiano :

Con una mini-esposizione, attività divertenti e un mediatore scientifico, scoprite la storia della famiglia dei camelidi.

Espanol :

Con una miniexposición, actividades lúdicas y un mediador científico, descubra la historia de la familia de los camélidos.

